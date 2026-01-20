Западный аналитик сравнил новый Abrams в бою с «Арматой»

Главный вывод Исаака Зейтца сводится к тому, что «Армата» выглядит более сформировавшимся проектом, тогда как M1E3 Abrams пока остается продуктом ранней стадии, которому еще далеко до полноценного ввода в войска. На этом фоне аналитик делает вывод: если бы машины встретились в бою, преимущество, вероятнее всего, оказалось бы на стороне Т-14.