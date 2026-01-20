«Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии», — написал он.
Ковач считает, что такой подход ЕНП указывает на подготовку не к миру, а к «ядерному сценарию». Венгрия, по его словам, придерживается иной позиции. Страна делает всё, чтобы избежать войны, потому что венгерский народ хочет мира.
Ранее западные СМИ сообщили, что действия НАТО в отношении российских судов повышают риск ядерного конфликта. Эксперты полагают, что попытки Великобритании и ряда стран альянса задерживать российские грузовые корабли в международных водах могут привести к прямому столкновению между НАТО и Россией.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.