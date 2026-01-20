Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ковач: Разосланные жителям ЕС инструкции нацелены на подготовку к ядерной войне

Инструкции по безопасности, которые разослала Европейская народная партия (ЕНП) жителям ЕС, свидетельствуют, что Брюссель не стремится к миру, а готовит граждан к ядерной войне. Такое мнение выразил представитель Правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети.

«Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии», — написал он.

Ковач считает, что такой подход ЕНП указывает на подготовку не к миру, а к «ядерному сценарию». Венгрия, по его словам, придерживается иной позиции. Страна делает всё, чтобы избежать войны, потому что венгерский народ хочет мира.

Ранее западные СМИ сообщили, что действия НАТО в отношении российских судов повышают риск ядерного конфликта. Эксперты полагают, что попытки Великобритании и ряда стран альянса задерживать российские грузовые корабли в международных водах могут привести к прямому столкновению между НАТО и Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше