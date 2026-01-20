Трамп не желает встречаться с Зеленским на Давосском форуме

Отмечается, что на саммите ожидаются встречи лидеров стран-членов Коалиции желающих, а представители Евросоюза планируют обсудить с Трампом одобрение гарантий безопасности для Украины. В публикации подчёркивается, что решение Белого дома может повлиять на переговоры о международной поддержке Киева и стратегические инициативы в Европе.