Трамп не желает встречаться с Зеленским на Давосском форуме

Во время Давосского экономического форума в СМИ обсуждают дипломатическую паузу между лидерами США и Украины. Как сообщает издание Politico, президент США Дональд Трамп намеренно избегает встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на желание последнего обсудить ключевые вопросы.

Источник: Life.ru

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание её проводить исходит от Белого дома», — сообщил источник издания.

Отмечается, что на саммите ожидаются встречи лидеров стран-членов Коалиции желающих, а представители Евросоюза планируют обсудить с Трампом одобрение гарантий безопасности для Украины. В публикации подчёркивается, что решение Белого дома может повлиять на переговоры о международной поддержке Киева и стратегические инициативы в Европе.

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретится на ВЭФ в Давосе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встречи планируются уже 20 января, чтобы обсудить инвестиционно-экономическое сотрудничество и возможный мирный план США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

