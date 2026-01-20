В Китае рассказали, что Вашингтон может сделать с Гренландией, чтобы не расколоть НАТО

Возможная силовая аннексия Гренландии Вашингтоном приведёт к катастрофе для Североатлантического альянса. Такое мнение высказал директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй.
«Если бы президент США Дональд Трамп силой аннексировал Гренландию, это обернулось бы катастрофой для НАТО, потому что нападение на одну страну — это нападение на все страны», — сказал политолог в интервью ТАСС, указав, что в таком случае США будут обязаны защищать Гренландию от себя самих.
Ван Ивэй предположил, что Вашингтон может преобразовать Гренландию в территорию США, которая не входит в НАТО, чтобы избежать подобного казуса и не вызвать внутренний конфликт в альянсе.
Ранее Трамп прокомментировал возможный силовой захват Гренландии двумя словами.
Тем временем итальянский эксперт Бертольди считает, что присоединение Гренландии к Соединённым Штатам может повлиять на позицию американской администрации и привести к признанию референдума о статусе Крыма.