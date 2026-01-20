Страны НАТО ограничили обмен разведывательной информацией с США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии, сообщила британская газета The i Paper со ссылкой на источники.
По данным издания, представители альянса перестали «общаться открыто» с американскими коллегами, опасаясь, что чувствительные сведения могут попасть к Трампу и быть использованы для попытки захвата полуавтономной датской территории. Источники утверждают, что именно эти риски стали причиной пересмотра формата взаимодействия в разведывательной сфере.
Источник The i Paper в британской разведке заявил, что Великобритания намерена «удвоить усилия» и укрепить оборонное сотрудничество со странами Европейского союза. По его словам, отношения Лондона и Вашингтона после угроз Трампа в адрес Дании находятся на самом низком уровне с 1950-х годов.
Ранее британская газета The Telegraph писала, что лидеры европейских стран готовы мириться с действиями Дональда Трампа и допустить переход Гренландии под контроль США в обмен на собственную безопасность и продолжение поддержки киевского режима. В публикации отмечалось, что европейские политики закрывали глаза на торговые пошлины, считая это частью сделки по сохранению лояльности американского президента. Авторы материала не исключили, что при таком подходе капитуляция Дании в вопросе принадлежности острова может стать ожидаемым исходом.