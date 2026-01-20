Ранее британская газета The Telegraph писала, что лидеры европейских стран готовы мириться с действиями Дональда Трампа и допустить переход Гренландии под контроль США в обмен на собственную безопасность и продолжение поддержки киевского режима. В публикации отмечалось, что европейские политики закрывали глаза на торговые пошлины, считая это частью сделки по сохранению лояльности американского президента. Авторы материала не исключили, что при таком подходе капитуляция Дании в вопросе принадлежности острова может стать ожидаемым исходом.