Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ударил пошлинами по торговле с Ираном, Китай готовит ответ

Дональд Трамп объявил о введении новых торговых ограничений против стран, которые продолжают вести дела с Ираном.

Дональд Трамп объявил о введении новых торговых ограничений против стран, которые продолжают вести дела с Ираном.

Под удар попадают ключевые партнеры Тегерана — прежде всего Китай, а также Турция, ОАЭ и Индия. Риски для Вашингтона связаны с ответными мерами Пекина, который контролирует критически важные цепочки поставок для американской промышленности.

По заявлению Трампа, любая страна, сотрудничающая с Ираном, будет платить пошлину в 25% на торговлю с США. Объявление сделано в публичном формате через соцсеть Truth Social.

Главным пострадавшим называют Китай — крупнейшего покупателя иранской нефти. При этом часть поставок проходит по закрытым схемам через посредников, что делает объемы особенно чувствительными к любым ограничениям.

В Пекине инициативу США раскритиковали и дали понять, что готовы защищать свои интересы. Такой сигнал прозвучал на фоне уже напряженного торгового диалога между двумя странами.

Отдельная зона риска для США — редкоземельные металлы и промышленные компоненты. Китай остается одним из ключевых игроков в этом сегменте и уже усиливал экспортный контроль, что напрямую било по западным оборонным и технологическим цепочкам.

Дополнительный фактор неопределенности — правовая сторона вопроса. Американские СМИ указывают, что законность части тарифных решений Трампа рассматривается в судах, и итоговый вердикт может ограничить возможности Вашингтона использовать пошлины как инструмент давления.

Читайте также: Известный певец объяснил, чем обернулся для Долиной квартирный скандал.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше