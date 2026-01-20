Ричмонд
Южная Корея заявила о необходимости восстановить военное соглашение с КНДР

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что нужно восстановить межкорейское военное соглашение для смягчения напряженности.

Источник: Аргументы и факты

Южной Корее и КНДР нужно восстановить межкорейское военное соглашение о снижении напряженности, считает южнокорейское Министерство объединения.

«Существующая позиция такова, что необходимо восстановление соглашения от 19 сентября для смягчения военной напряженности и выстраивания такого доверия и что для этого сейчас ведутся консультации с соответствующими ведомствами», — проинформировал на брифинге представитель министерства Юн Мин Хо.

Сеул и Пхеньян договорились о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий на Межкорейском саммите в апреле 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. В конце 2023-го Южная Корея начала приостанавливать отдельные пункты соглашения в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника, а в июне прошлого года полностью остановила действие договоренностей.

На днях в офисе южнокорейского президента заявили, что правительство страны намерено принимать практические меры для снижения напряженности в отношениях с КНДР и прилагать усилия для укрепления доверия.

