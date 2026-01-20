Южная Корея заявила о необходимости восстановить военное соглашение с КНДР

Сеул и Пхеньян договорились о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий на Межкорейском саммите в апреле 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. В конце 2023-го Южная Корея начала приостанавливать отдельные пункты соглашения в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника, а в июне прошлого года полностью остановила действие договоренностей.