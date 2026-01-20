Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над регионами России

Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников за ночь над несколькими регионами России.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны России.

Подробности о местах перехвата беспилотников и возможных последствиях атаки в сообщении не уточняются.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области в понедельник вечером и в ночь на вторник были отражены попытки воздушной атаки с применением беспилотников. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны в шести районах области.

Беспилотники были сбиты над территориями Чертковского, Милютинского, Шолоховского, Кашарского, Советского и Тацинского районов. Сведений о пострадавших и повреждениях объектов на земле не зафиксировано.

Ранее в Минобороны информировали, что 19 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили и перехватили 47 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. В этот период наибольшее число дронов сбили над Ростовской и Брянской областями — 21 и 19 соответственно. Еще пять аппаратов уничтожили в Калужской области, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше