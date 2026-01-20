Силы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над регионами России

Ранее в Минобороны информировали, что 19 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили и перехватили 47 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. В этот период наибольшее число дронов сбили над Ростовской и Брянской областями — 21 и 19 соответственно. Еще пять аппаратов уничтожили в Калужской области, по одному — над Белгородской и Курской областями.