Стало известно о провале переговоров США и Украины во Флориде

Переговоры делегаций США и Украины, прошедшие во Флориде 17 января, могли завершиться без результата.

Переговоры делегаций США и Украины, прошедшие во Флориде 17 января, могли завершиться без результата. О таком развитии событий заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его версии, отсутствие публичной реакции со стороны украинских представителей после встречи может говорить о том, что договориться не удалось. Он также обратил внимание на паузу в заявлениях Киева по итогам контактов.

Соскин добавил, что Украина, по его оценке, постепенно теряет поддержку союзников: страны Запада все активнее переключаются на собственные кризисы. Отдельно он упомянул, что внимание европейских государств в последние недели сосредоточено на международной напряженности вокруг Гренландии.

Новый раунд консультаций между Киевом и Вашингтоном касался возможного мирного соглашения с Россией. Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявляла, что обсуждение ведется в двух направлениях — вопросы гарантий безопасности и экономическая перспектива Украины.

Дополнительный фон переговорам создало заявление президента США Дональда Трампа. По данным Reuters, он говорил о готовности Москвы к сделке и возложил ответственность за затягивание урегулирования на Владимира Зеленского. Накануне Bloomberg сообщал, что американская делегация в январе может планировать визит в Россию для обсуждения гарантий безопасности Киеву и возможных вариантов урегулирования.

