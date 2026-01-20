Депутат Рады заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года

Об этом он рассказал на YouTube-канале Politeka.
Парламентарий подчеркнул, что ситуация на фронте диктует свои условия, которые нельзя игнорировать. В интервью он констатировал отсутствие силового решения территориального вопроса.
Кроме того, Разумков обратил внимание на резкую смену политического курса руководства страны. Он раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от прежних принципиальных позиций, напомнив, что ранее пункт о границах был фундаментом всех «мирных планов» Зеленского.
Ранее газета Financial Times сообщала, что глава киевского режима может пойти на компромисс в вопросе границ государства, если получит взамен гарантии евроинтеграции.