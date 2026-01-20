Politico: Трамп отказался встречаться с Зеленским в швейцарском Давосе

Президент США Дональд Трамп не собирается встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт в швейцарском Давосе, написала газета Politico.
«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание её проводить исходит от Белого дома», — сказано в статье.
При этом отмечается, что в Давосе должна состояться встреча лидеров стран, которые входят в так называемую «коалицию желающих».
Напомним, 18 января газета Financial Times сообщила, что после форума в Швейцарии киевский режим рассчитывает согласовать общие условия о гарантиях безопасности и намерен добиваться заключения отдельного соответствующего договора с Соединёнными Штатами.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на форум в Давосе приедет спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По данным источников портала Axios, 20 января он намерен обсудить с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом план по урегулированию украинского конфликта. Форум в Давосе пройдёт с 19 по 23 января. Белый дом уже подтвердил, что Дональд Трамп будет на этом мероприятии.