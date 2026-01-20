Politico: Трамп отказался встречаться с Зеленским в швейцарском Давосе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на форум в Давосе приедет спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По данным источников портала Axios, 20 января он намерен обсудить с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом план по урегулированию украинского конфликта. Форум в Давосе пройдёт с 19 по 23 января. Белый дом уже подтвердил, что Дональд Трамп будет на этом мероприятии.