В Башкирии хотят навести порядок на рынке услуг по оформлению ДТП

Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев пояснил, что предлагается урегулировать деятельность аварийных комиссаров и навести порядок на рынке услуг по оформлению ДТП, так как сегодня этот сегмент рынка остался практически без контроля со стороны государства.
По его словам, наряду с добросовестными, грамотными специалистами работают псевдокомиссары, не имеющие необходимой квалификации. Из-за неправильного оформления европротоколов страховые компании отказывают в возмещении ущерба. Тарифы не установлены — цена на данный вид услуг составляет от 4 до 10 тысяч рублей и выше. Только в Башкортостане объем теневого рынка оценивается в 500 млн рублей в год. В масштабах России это порядка 40 миллиардов рублей. К тому же часть псевдокомиссаров вовлечена в мошеннические схемы с подставными ДТП — легализация рынка решит и эту проблему.
Представленный законопроект определяет основания для осуществления деятельности аварийных комиссаров и регулирует механизм государственного контроля. Устанавливаются требования к аварийным комиссарам, порядок приема и рассмотрения заявления на выдачу разрешения на осуществление их деятельности, порядок приостановления, возобновления, аннулирования действия разрешения. Предполагается введение реестра аварийных комиссаров и служб их вызова. Вопросы тарификации предлагается отнести к ведению профильного федерального органа исполнительной власти.
«Привлекая аварийных комиссаров к упрощенному оформлению ДТП, государство по сути делегирует им часть своих полномочий, — отметил Константин Толкачев. — Ежедневно только на дорогах нашей республики происходит 400−500 ДТП. В условиях нехватки инспекторов ГАИ больше половины ДТП оформляется аварийными комиссарами. Это делает всю процедуру оперативнее и удобнее для граждан, но требует четкого правового регулирования, профессиональных стандартов и контроля для защиты прав участников дорожного движения и предотвращения злоупотреблений».
