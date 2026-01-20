В Башкирии хотят навести порядок на рынке услуг по оформлению ДТП

По его словам, наряду с добросовестными, грамотными специалистами работают псевдокомиссары, не имеющие необходимой квалификации. Из-за неправильного оформления европротоколов страховые компании отказывают в возмещении ущерба. Тарифы не установлены — цена на данный вид услуг составляет от 4 до 10 тысяч рублей и выше. Только в Башкортостане объем теневого рынка оценивается в 500 млн рублей в год. В масштабах России это порядка 40 миллиардов рублей. К тому же часть псевдокомиссаров вовлечена в мошеннические схемы с подставными ДТП — легализация рынка решит и эту проблему.