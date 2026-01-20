В Великобритании обеспокоились приглашением Путина в «Совет мира»

Решение американского лидера Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина в «Совет мира» по вопросу сектора Газа вызвало сомнения относительно его истинной повестки дня. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Приглашение Путину вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров», — говорится в публикации.
Как отмечают авторы статьи, соответствующее предложение было выдвинуто Трампом, который, по всей видимости, формирует состав приглашенных на основе личных симпатий, а не широкого международного представительства.
Напомним, накануне пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира» по ситуации в Газе.