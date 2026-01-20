Народный фронт оценил успехи Башкирии в нацпроектах

"Башкирия получила субсидию в размере 278 миллионов рублей на развитие лесного хозяйства, став лидером в ПФО по объемам финансирования нацпроекта. С учетом этого достижения, по итогам прошедшей недели Глава РБ Радий Хабиров занял третье место позитивной части топа рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций, публикующего рейтинги репутационных кейсов губернаторов, — пояснил Мурад Шафиков. — Эксперты отметили в качестве позитива именно получение Башкирией крупной федеральной субсидии на развитие лесного хозяйства. Высокое доверие федерального центра к Главе нашего региона подчеркивает его мощные лоббистские возможности. Строительство тепличного комплекса для выращивания 1,2 млн сеянцев — значительный вклад в лесовосстановление. Республика уже идет с опережением плана на 4%, внедрение передовых технологий для выращивания посадочного материала позволит сохранить лидирующие позиции.