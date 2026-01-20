Ричмонд
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию, датские чиновники даже не посещают остров.

Источник: Reuters

«Мы должны заполучить ее (Гренландию — ред.)… Она (Дания — ред.) не может защитить (остров — ред.)… Я знаю лидеров, они очень хорошие люди, но они даже туда не ездят», — приводит агентство Рейтер слова Трампа.

Он добавил, что США обсудят приобретение Гренландии на форуме в Давосе.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

