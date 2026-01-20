Национальный курултай в Кызылорде: от исторической традиции к современным решениям

«Мы предложили закрепить это на законодательном уровне. Речь идёт о цифровой платформе, где будет видно, сколько помощи получил каждый предприниматель и на что эти средства направили. Также должно быть понятно, сколько субъектов вообще имеют право на такую поддержку и чем они занимаются. Открывают ли производства, создают ли рабочие места. Этот анализ необходимо проводить ежегодно и открыто представлять обществу. Потому что сегодня поддержку получают в основном одни и те же предприниматели», — отметил он.