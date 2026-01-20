Национальный курултай в Кызылорде: от исторической традиции к современным решениям

Секцию по социально-культурному развитию возглавила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева. Темы образования и науки курирует министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Культура, духовные ценности и образование.
В рамках секции «Социально-культурное развитие» участники поднимали вопросы духовного обновления общества, поддержки культуры и социальной сферы. Параллельно на площадке «Образование и наука» рассматривали инициативы, связанные с модернизацией системы образования, развитием научного потенциала и укреплением человеческого капитала.
В ходе дискуссий представители экспертного сообщества и члены курултая высказывали предложения и делились практическими идеями, ориентированными на долгосрочное развитие Казахстана.
Библиотеки и дефицит детской литературы.
Отдельное внимание в первый день Национального курултая уделили состоянию библиотечных фондов. Этот вопрос был поднят на заседании секции по социально-культурному развитию. Как сообщила Аида Балаева, на фоне подготовки к юбилейным датам выдающихся личностей, запланированным на 2026 год, становится очевидной необходимость обновления библиотек.
По ее словам, популяризация биографий и творческого наследия известных деятелей способна сыграть важную роль в духовном воспитании молодежи, однако существующие фонды не всегда соответствуют современным запросам. Министр признала, что в библиотеках, особенно в сегменте детской литературы, ощущается острый дефицит новых и востребованных книг.
«Дети не могут найти книги, которые хотят прочитать. Мы стремимся повысить интерес детей к чтению, но литературы, способной удовлетворить их запросы, крайне мало. И нужно открыто признать, что мы не смогли создать для этого полноценные условия», — отметила министр.
В этой связи Аида Балаева предложила создать при Правительстве специальную комиссию, которая займется комплексным анализом состояния библиотечных фондов и выработкой решений по их обновлению. По ее мнению, эту работу необходимо ускорить.
Экономика, регионы и поддержка бизнеса.
Во второй половине дня работа курултая сместилась в сторону экономических и общественных вопросов. На секционных заседаниях обсуждались развитие регионов, инвестиции, поддержка предпринимательства и роль гражданского общества.
Член Национального курултая Ерлан Саиров обратил внимание на трудности с доступом к кредитам и субсидиям для сельских предпринимателей.
«Люди не могут получить кредиты, субвенции для того, чтобы развивать животноводство, растениеводство в регионах, поэтому мы будем говорить о том, чтобы вот эти льготы и все субсидии государства были доступны для людей, которые живут именно в регионах. Второй очень важный вопрос — адаптация МСБ к новому налоговому кодексу. То есть, на местах нужно проводить семинары», — сказал он.
Прозрачность господдержки и цифровой контроль.
В ходе обсуждений поднимался и вопрос эффективности государственной помощи бизнесу. Члены курултая отмечают, что сегодня отсутствуют механизмы системной оценки того, как используются предоставляемые льготы и субсидии.
По словам Нуртая Сабильянова, предлагается закрепить на законодательном уровне создание единой цифровой платформы.
«Мы предложили закрепить это на законодательном уровне. Речь идёт о цифровой платформе, где будет видно, сколько помощи получил каждый предприниматель и на что эти средства направили. Также должно быть понятно, сколько субъектов вообще имеют право на такую поддержку и чем они занимаются. Открывают ли производства, создают ли рабочие места. Этот анализ необходимо проводить ежегодно и открыто представлять обществу. Потому что сегодня поддержку получают в основном одни и те же предприниматели», — отметил он.
Курултай как площадка реформ.
Ключевое заседание Национального курултая пройдет сегодня, 20 января. В нем примет участие Президент Касым-Жомарт Токаев, который подведет итоги обсуждений и обозначит приоритеты развития страны.
Помощник — пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай сообщил, что глава государства выступит с программной речью.
«20 января в Кызылорде состоится V заседание Национального курултая. В ходе мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни», — подчеркнул он.
Одной из ключевых тем предстоящего заседания станет парламентская реформа. В Астане уже прошло заседание Рабочей группы по этому вопросу с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.
Глава государства отметил, что с начала обсуждения конституционных изменений прошло около полугода и в обществе сформировалось понимание целей предстоящей трансформации высшего законодательного органа. Президент подчеркнул, что внимательно отслеживает общественные дискуссии и изучает экспертные выводы и предложения граждан.
«Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу нескольких разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш Основной закон, проект поправок, который предлагает Рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана», — сказал Глава государства.
От Улытау до Кызылорды: как менялась география Национального курултая и его повестка.
С момента перезапуска формата в 2022 году Национальный курултай каждый год проходит в новом регионе Казахстана. Такой подход подчеркивает не только территориальное разнообразие страны, но и особое историческое и символическое значение выбранных площадок.
Первое заседание обновленного Национального курултая состоялось в Улытау — сакральном центре Великой степи. Именно там было принято знаковое решение о возвращении Дню Республики статуса национального праздника.
В 2023 году курултай прошел в Туркестане под лозунгом «Әділетті Қазақстан — Адал азамат». Президент обозначил курс на укрепление принципов справедливости, честности и ответственности, а также объявил о восстановлении трех приграничных районов. В числе приоритетов прозвучали вопросы упорядочения ономастики и государственной символики.
Следующее заседание в 2024 году состоялось в Атырауской области, неподалеку от древнего города Сарайшык. Основное внимание тогда уделили сохранению исторической памяти, защите культурного наследия, развитию государственного языка и противодействию социальным порокам. По итогам обсуждений были приняты девять законов, направленных на защиту женщин и детей, а также на борьбу с лудоманией и вандализмом.
Четвертый Национальный курултай прошел в 2025 году в Бурабае. В центре повестки оказались вопросы туризма, науки, образования и цифровизации. Глава государства также объявил о создании наукоградов, строительстве инфраструктурных объектов и запуске инициатив по сохранению биоразнообразия.
Истоки и значение курултая.
Традиция курултая уходит вглубь веков и берет начало во времена Казахского ханства. Именно на таких собраниях принимались ключевые решения, определявшие судьбу народа. Курултай в тот период выполнял функции высшего органа власти.
Особое место в истории занимают собрания в Каракумах в 1710 году, где была выработана стратегия противостояния джунгарской угрозе, а также курултаи эпохи хана Тауке. Тогда был принят свод законов «Жеті жарғы», вошедший в историю как степная конституция.
В современном формате Национальный курултай был возрожден в 2022 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева. В Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Президент обозначил необходимость формирования устойчивого механизма общественного диалога.
Законы и программы по итогам работы.
По данным Государственного советника Ерлана Карина, за три года реализации инициатив Национального курултая в стране было принято 16 законов. Среди них — нормы о придании Дню Республики статуса национального праздника, закон об особом статусе Туркестана, меры поддержки креативной индустрии, а также изменения в законодательстве, направленные на защиту прав женщин и безопасность детей.
Кроме того, были введены запрет на вейпы, ужесточены меры против лудомании и вандализма, утверждена концепция языковой политики, приняты комплексные планы по борьбе с наркоманией и игорным бизнесом. Также были запущены программа «Адал Азамат», учрежден Национальный день книги и утвержден Национальный инфраструктурный план до 2029 года.
Ранее мы расказали про заседание Нацкурултая в Кызылорде: исторические корни, политическая повестка и ожидания реформ.