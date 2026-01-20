Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский депутат из Приморья подписал контракт с МО РФ и уйдет на СВО

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис подписал контракт на участие в специальной военной операции.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис подписал контракт на участие в специальной военной операции. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального парламента.

Контракт заключен на полгода. По предварительным данным, службу депутат будет проходить в Херсонской области.

В Заксобрании уточнили, что на период его отсутствия исполнять обязанности председателя профильного комитета будет Николай Алешин.

По информации, опубликованной на сайте краевого парламента, Чемерис является депутатом VI созыва. Также сообщается, что с 2019 года он занимает пост президента компании «Тихоокеанское партнерство».

Отдельно отмечается, что Чемерис стал первым и единственным депутатом действующего созыва Законодательного собрания Приморья, решившим подписать контракт и отправиться в зону СВО.

Игорь Чемерис — уроженец Житомирской области. Он воспитывает четверых сыновей. В региональный парламент он избирался трижды — в 2011, 2016 и 2021 годах.

Читайте также: Мать погибшего на СВО бойца через Верховный суд отбила выплату у его вдовы.