Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, и тогда президент Франции Эммануэль Макрон все же согласится принять его приглашение в «Совет мира» по Газе.

Источник: Reuters

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к “Совету мира”, — цитирует слова Трампа агентство Рейтер.

