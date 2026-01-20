Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе.
«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к “Совету мира”, — цитирует слова Трампа агентство Рейтер.
