Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года военным путем.
По словам политика, ситуация на фронте и текущие возможности Киева не позволяют рассчитывать на силовое возвращение утраченных территорий. При этом Разумков обратил внимание, что риторика Владимира Зеленского по этому вопросу заметно изменилась, хотя ранее в публичных заявлениях и «мирных планах» тема границ 1991 года называлась ключевой.
Разумков отметил, что заявления со стороны киевских властей в последние месяцы звучат противоречиво: в одних случаях делался упор на невозможность переговоров без территориального условия, в других — признавалось, что добиться этого военным путем не удается.
В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, считают ее неотъемлемой частью и вопрос их статуса не подлежит обсуждению.
Читайте также: Мать погибшего на СВО бойца через Верховный суд отбила выплату у его вдовы.