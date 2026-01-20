Депутат Верховной рады признал украинские границы 1991 года недостижимыми

По словам политика, ситуация на фронте и текущие возможности Киева не позволяют рассчитывать на силовое возвращение утраченных территорий. При этом Разумков обратил внимание, что риторика Владимира Зеленского по этому вопросу заметно изменилась, хотя ранее в публичных заявлениях и «мирных планах» тема границ 1991 года называлась ключевой.