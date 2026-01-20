Ричмонд
Трамп подтвердил, что Путина пригласили в совет мира по Газе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент России Владимир Путин получил приглашение присоединиться к международному «Совету мира», целью которого является урегулирование ситуации в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент России Владимир Путин получил приглашение присоединиться к международному «Совету мира», целью которого является урегулирование ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Путин был приглашен присоединиться к Совету мира», — пишет издание.

Напомним, что Трамп планирует провести церемонию подписания соглашения о создании данного совета уже в четверг, 22 января. Информацию об этом опубликовал в социальной сети X журналист Bloomberg Алекс Уикхэм, сославшись на свои источники.

Ранее сообщалось, что в Британии усомнились в целях Совета мира по Газе после приглашения Путина.

