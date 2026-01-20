Гренландцы и датчане скупают антиамериканские бейсболки MAGA

Ранее британская газета The i Paper сообщала, что страны НАТО ограничили обмен разведывательной информацией с США на фоне заявлений Трампа о Гренландии. По данным издания, в альянсе опасаются, что чувствительные сведения могут быть использованы для попыток давления на Данию. Источник газеты утверждал, что после этих заявлений отношения Лондона и Вашингтона достигли минимального уровня с 1950-х годов.