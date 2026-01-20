Гренландцы и датчане скупают антиамериканские бейсболки MAGA

Жители Гренландии и Дании начали массово покупать бейсболки с надписью Make America Go Away — антиамериканскую версию популярного лозунга Make America Great Again, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на агентство Associated Press.
Отмечается, что такие бейсболки получили распространение в социальных сетях и на уличных акциях, в том числе на демонстрации, прошедшей в выходные дни в Копенгагене. Аббревиатура MAGA в новом варианте расшифровывается как Make America Go Away — «Пусть Америка уйдет».
Создатель бейсболки, проживающий в Копенгагене Йеспер Рабе Тоннесен, рассказал, что ему пришлось заказать производство нескольких тысяч новых изделий после того, как первая партия была полностью распродана за одни выходные. По его словам, идея появилась на фоне активизации в США заявлений о возможном приобретении Гренландии.
Кроме того, Тоннесен продает бейсболки с надписью Nu det Nuuk — игрой слов, отсылающей одновременно к датской фразе «Nu det nok» («Хватит») и названию столицы Гренландии Нуук.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии заявляли, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ранее британская газета The i Paper сообщала, что страны НАТО ограничили обмен разведывательной информацией с США на фоне заявлений Трампа о Гренландии. По данным издания, в альянсе опасаются, что чувствительные сведения могут быть использованы для попыток давления на Данию. Источник газеты утверждал, что после этих заявлений отношения Лондона и Вашингтона достигли минимального уровня с 1950-х годов.