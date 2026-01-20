Ричмонд
Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира по Газе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент России Владимир Путин получил приглашение присоединиться к международной инициативе, обсуждающей пути мирного разрешения конфликта в Газе — Совету мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

«Путин был приглашён присоединиться к Совету мира по Газе», — говорится в публикации агентства.

Напомним, Трамп объявил о создании Совета мира по сектору Газа, который возьмёт на себя координацию восстановления региона. Он утвердит устав нового Совета мира 22 января на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, после чего направит приглашения странам для подписания данного документа. В Совет уже приглашены Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко и ряд других мировых лидеров.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

