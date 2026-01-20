Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира по Газе

Напомним, Трамп объявил о создании Совета мира по сектору Газа, который возьмёт на себя координацию восстановления региона. Он утвердит устав нового Совета мира 22 января на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, после чего направит приглашения странам для подписания данного документа. В Совет уже приглашены Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко и ряд других мировых лидеров.