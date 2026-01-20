Глава комитета Заксобрания Приморья отправился в зону СВО по контракту

Она опубликовала решение профильного комитета заксобрания Приморья от 20 января. В документе указано, что Чемерис уведомил коллег о намерении отправиться в зону СВО по контракту сроком с 21 января по 21 июля. На период его отсутствия обязанности председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан временно возложены на депутата Николая Алёшина.
Роза Чемерис подчеркнула, что решила разместить официальную информацию, чтобы избежать слухов и домыслов. В заксобрании Приморья добавили, что решение было озвучено на январском заседании комитета, а его работа продолжится в штатном режиме. Коллеги Игоря Чемериса также отметили, что он — бывший кадровый военнослужащий, а депутатом работает с 2011 года.
Ранее Life.ru писал о жительницах Приморья, которые отправляются в зону СВО. В состав отряда «Тигр» вошли сразу пять женщин, в том числе глава одного из районов края. Все они прошли подготовку и уже выполняют задачи наравне с мужчинами от связи до медицинской помощи, поддерживая бойцов на передовой.
