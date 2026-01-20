Глава комитета Заксобрания Приморья отправился в зону СВО по контракту

Ранее Life.ru писал о жительницах Приморья, которые отправляются в зону СВО. В состав отряда «Тигр» вошли сразу пять женщин, в том числе глава одного из районов края. Все они прошли подготовку и уже выполняют задачи наравне с мужчинами от связи до медицинской помощи, поддерживая бойцов на передовой.