Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс выразил мнение, что угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Евросоюза на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Россией.
«Они сейчас все пересматривают. Мерц сказал пару дней назад, что, возможно, стоит позвонить Путину. Это показывает, что у европейцев сейчас идет перекалибровка из-за этой угрозы», — заявил он в эфире YouTube-канала Breaking Points.
Как отмечает эксперт, европейское сообщество под влиянием Вашингтона стремилось ослабить Москву и всячески ее провоцировало. В конце концов, добавил профессор, Европа осталась в числе проигравших.
Ранее геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар заявил, что такие люди, как «сумасшедшая эстонка» Каллас, являются причиной упадка ЕС.