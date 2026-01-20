Правительство РФ одобрило геномную регистрацию для военных и полицейских

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Минобороны ввести обязательный сбор геномной информации у граждан, которых направляют в зоны боевых действий и на контртеррористические операции. Такие данные позволят использовать их для опознания погибших.
Комиссия поддержала законопроект, который делает геномную регистрацию обязательной для участников боевых действий, операций по борьбе с терроризмом и заданий за границей. Отдельно выделена группа лиц, привлекаемых к задачам в условиях военного положения или вооруженных конфликтов.
Под действие документа попадут контрактники и мобилизованные военнослужащие, члены добровольческих отрядов, сотрудники Росгвардии с полицейскими званиями, работники органов внутренних дел. Также затронуты федеральные государственные служащие и персонал военных органов, которые обеспечивают выполнение боевых и специальных задач.
Регистрацию возложат на организации, где такие граждане проходят службу или числятся. В перечне указаны подразделения Вооруженных сил, Росгвардии и МВД. Работу проведут совместно с экспертно-криминалистическими службами.
Срок хранения генетических данных установят единым — до достижения человеком 100-летнего возраста. При гибели или смерти информация сохранится до момента подтверждения личности.
Законопроект предусматривает процедуру удаления данных. После увольнения с службы или ухода из добровольческого формирования гражданин вправе потребовать уничтожить собранную геномную информацию.
Авторы инициативы оценили расходы на внедрение. На геномную регистрацию в период 2026—2028 годов потребуется около 2,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Сейчас федеральный закон о государственной геномной регистрации в России обязывает проходить процедуру в основном фигурантов уголовных дел и административных нарушений, а также близких родственников лиц, пропавших без вести.
