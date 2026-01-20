Посол РФ счёл Данию одним из основных спонсоров Украины из-за помощи на €10,5 млрд

Вопрос дальнейшей поддержки Киева стоит под вопросом, ведь у Дании сейчас и своих проблем хватает. Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать аннексией Гренландии, из-за чего Копенгаген вынужден усиливать своё военное присутствие на острове. Недавно туда было направлено очередное «крупное подкрепление». До полноценных боевых действий это вряд ли дойдёт, поскольку вторжение Штатов означало бы конец для всего НАТО.