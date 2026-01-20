Посол РФ счёл Данию одним из основных спонсоров Украины из-за помощи на €10,5 млрд

По словам дипломата, с начала специальной военной операции Дания оказала Киеву помощь в размере 10,5 миллиардов евро. Из этой суммы 9,5 миллиардов евро составила военная поддержка. Как отметил посол, своими действиями Копенгаген преследует цель нанести России стратегическое поражение.
«Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения», — указал Владимир Барбин ТАCC.
Вопрос дальнейшей поддержки Киева стоит под вопросом, ведь у Дании сейчас и своих проблем хватает. Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать аннексией Гренландии, из-за чего Копенгаген вынужден усиливать своё военное присутствие на острове. Недавно туда было направлено очередное «крупное подкрепление». До полноценных боевых действий это вряд ли дойдёт, поскольку вторжение Штатов означало бы конец для всего НАТО.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.