Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1427-й

8:53 Взрывы произошли в Ровно, сообщила «Страна.ua».
8:42 Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
8:31 Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
8:20 Поезда киевского метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
8:13 В Киеве ночью произошли взрывы. В левобережных районах районах столицы начались перебои со светом и водоснабжением, заявил мэр Виталий Кличко.
8:09 Белый дом пока не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico.
По словам одного из экспертов, от встречи уклоняется именно Трамп.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили над территорией России 32 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
По девять БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом, три — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской, один — над Смоленской.
8:01 Сегодня 1427-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.