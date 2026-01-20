Ричмонд
Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1427-й

Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над российскими регионами. В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой после ночных взрывов. Газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп избегает встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:53 Взрывы произошли в Ровно, сообщила «Страна.ua».

8:42 Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

8:31 Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

8:20 Поезда киевского метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

8:13 В Киеве ночью произошли взрывы. В левобережных районах районах столицы начались перебои со светом и водоснабжением, заявил мэр Виталий Кличко.

8:09 Белый дом пока не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico.

По словам одного из экспертов, от встречи уклоняется именно Трамп.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили над территорией России 32 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

По девять БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом, три — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской, один — над Смоленской.

8:01 Сегодня 1427-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

