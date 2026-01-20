Ричмонд
Европа хочет использовать активы США: подробнее

Bloomberg: ЕС может использовать активы США в ответ на угрозы Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Европа на фоне угроз президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования американских финансовых активов в качестве ответной меры, поскольку совокупный объем находящихся в Евросоюзе активов США превышает 10 трлн долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Чистый дефицит международных инвестиций США огромен и представляет потенциальную угрозу доллару, но только если иностранные держатели американских активов готовы пострадать финансово», — приводит издание слова валютного стратега Кита Джакеса.

Как отмечается, что европейские страны владеют почти 40% иностранных казначейских облигаций США, а также значительными пакетами американских акций. Тем не менее большая часть этих активов находится в руках частных инвесторов и фондов.

Напомним, Трамп сообщил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда стран ЕС из-за поддержки Гренландии. В список попали Великобритания, Франция, Дания, ФРГ, а также ряд других стран.

В ФРГ призвали Евросоюз ввести ответные пошлины. Как заявила глава фракции «Зеленых» в бундестаге Катарина Дрёге, американскому лидеру «нужен четкий ответ».

