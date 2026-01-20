CNN: США не планируют делать из Гренландии штат

Другой источник CNN указал, что в команде Трампа в целом согласны с тем, что США должны установить контроль над островом, но среди его советников пока нет единого мнения относительно достижения этой цели. Однако многие из них предпочли бы, чтобы Трамп использовал угрозу введения тарифов, а не военные методы.