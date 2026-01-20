Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давос готовят к драке Трампа с Европой из-за Гренландии

В швейцарском Давосе 19 января стартует 56-й Всемирный экономический форум.

В швейцарском Давосе 19 января стартует 56-й Всемирный экономический форум. По данным Financial Times, на этот раз площадка рискует превратиться в место жесткого разговора между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами — на фоне обострения вокруг статуса Гренландии.

Форум изначально воспринимался как точка сборки общей линии Запада по Украине и обсуждения гарантий безопасности Киеву. Однако сейчас, судя по публикациям западных СМИ, переговорная повестка смещается. В центре внимания — возможные контакты американской делегации с представителем России Кириллом Дмитриевым, который курирует инвестиционно-экономическое сотрудничество.

По информации Axios, Дмитриев может провести встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой, как утверждается, может стать украинское урегулирование и дальнейшие шаги Вашингтона.

Эксперты, которых цитируют российские медиа, указывают: на нынешнем этапе США и Европа демонстрируют разную скорость и разные цели. Брюссель рассчитывал обсуждать с Трампом безопасность Украины, но вместо этого вынужден реагировать на новую угрозу торговых и политических решений, связанных с Гренландией.

В самой повестке форума на 2026 год заявлена тема «геоэкономической конфронтации». Организаторы ожидают более 60 глав государств и правительств и свыше 800 руководителей крупных компаний. Американская делегация, по сообщениям, станет самой заметной и многочисленной.

Первая сессия Всемирного экономического форума назначена на 19 января в 20:30 по московскому времени.

Читайте также: Мать погибшего на СВО бойца через Верховный суд отбила выплату у его вдовы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше