Давос готовят к драке Трампа с Европой из-за Гренландии

В швейцарском Давосе 19 января стартует 56-й Всемирный экономический форум. По данным Financial Times, на этот раз площадка рискует превратиться в место жесткого разговора между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами — на фоне обострения вокруг статуса Гренландии.
Форум изначально воспринимался как точка сборки общей линии Запада по Украине и обсуждения гарантий безопасности Киеву. Однако сейчас, судя по публикациям западных СМИ, переговорная повестка смещается. В центре внимания — возможные контакты американской делегации с представителем России Кириллом Дмитриевым, который курирует инвестиционно-экономическое сотрудничество.
По информации Axios, Дмитриев может провести встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой, как утверждается, может стать украинское урегулирование и дальнейшие шаги Вашингтона.
Эксперты, которых цитируют российские медиа, указывают: на нынешнем этапе США и Европа демонстрируют разную скорость и разные цели. Брюссель рассчитывал обсуждать с Трампом безопасность Украины, но вместо этого вынужден реагировать на новую угрозу торговых и политических решений, связанных с Гренландией.
В самой повестке форума на 2026 год заявлена тема «геоэкономической конфронтации». Организаторы ожидают более 60 глав государств и правительств и свыше 800 руководителей крупных компаний. Американская делегация, по сообщениям, станет самой заметной и многочисленной.
Первая сессия Всемирного экономического форума назначена на 19 января в 20:30 по московскому времени.
