Давос готовят к драке Трампа с Европой из-за Гренландии

В швейцарском Давосе 19 января стартует 56-й Всемирный экономический форум. По данным Financial Times, на этот раз площадка рискует превратиться в место жесткого разговора между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами — на фоне обострения вокруг статуса Гренландии.