Трамп заявил, что НАТО 20 лет предупреждало Данию о якобы российской угрозе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс на протяжении последних двух десятилетий неоднократно предупреждал Данию о якобы существующей «российской угрозе». Данное утверждение американского лидера передаёт агентство Reuters.
«НАТО предупреждала Данию о российской угрозе в течение 20 лет», — говорится в публикации.
Напомним, что заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс заявила, что мировым лидерам следует серьёзно воспринимать слова президента Дональда Трампа о необходимости перехода Гренландии под контроль Вашингтона в интересах глобальной безопасности.
Ранее Трамп подтвердил, что пригласил Путина в Совет мира по Газе.
