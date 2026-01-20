Ричмонд
Трамп заявил, что НАТО 20 лет предупреждало Данию о якобы российской угрозе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс на протяжении последних двух десятилетий неоднократно предупреждал Данию о якобы существующей «российской угрозе».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс на протяжении последних двух десятилетий неоднократно предупреждал Данию о якобы существующей «российской угрозе». Данное утверждение американского лидера передаёт агентство Reuters.

«НАТО предупреждала Данию о российской угрозе в течение 20 лет», — говорится в публикации.

Напомним, что заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс заявила, что мировым лидерам следует серьёзно воспринимать слова президента Дональда Трампа о необходимости перехода Гренландии под контроль Вашингтона в интересах глобальной безопасности.

Ранее Трамп подтвердил, что пригласил Путина в Совет мира по Газе.

