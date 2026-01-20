Ричмонд
Трамп обсудил вопрос Гренландии с генсеком НАТО

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию.

Источник: Reuters

«У меня был очень хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

