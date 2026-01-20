Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 20 января 2026 года

Последние новости за сегодня — 20 января 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 января 2026.

Трамп избегает встречи с Зеленским на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп не планирует личных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским на форуме в Давосе, игнорируя запросы на встречу от Киева. Об этом от осведомленных источников узнала Politico. Вместо Зеленского Трамп может встретиться с лидерами «Коалиции желающих».

В Дании заявили, что Трамп не получит Гренландию

Министр иностранных дел Дании Лекке Расмуссен заявила, что Дональд Трамп не сможет добиться присоединения Гренландии к США, используя давление на Королевство и Европу. Глава МИД также обратилась к американскому лидеру с требованием прекратить вести диалог о статусе острова в соцсетях.

Киев объявил о планах построить защитный купол от дронов

Украина установила новую стратегическую цель — создать единый защитный периметр над своей территорией, который будет упреждать воздушные атаки, в том числе с использованием БПЛА. Пока проект так называемого купола для противодействия беспилотникам только готовят к разработке.

Кир Стармер намерен убедить Трампа отказаться от Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Дональда Трампа можно дипломатическим путем убедить не реализовывать намерения по захвату Гренландии. Для этого политик предлагает союзникам по НАТО из ЕС разработать план, который подтвердит, что Европа способна защитить Арктику без США.

Разведывательный самолет ВМС США заметили над Черным морем

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для патрулирования водного пространства, был замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи. Борт предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше