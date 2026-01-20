Главные новости к утру 20 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 января 2026.
Трамп избегает встречи с Зеленским на форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп не планирует личных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским на форуме в Давосе, игнорируя запросы на встречу от Киева. Об этом от осведомленных источников узнала Politico. Вместо Зеленского Трамп может встретиться с лидерами «Коалиции желающих».
В Дании заявили, что Трамп не получит Гренландию
Министр иностранных дел Дании Лекке Расмуссен заявила, что Дональд Трамп не сможет добиться присоединения Гренландии к США, используя давление на Королевство и Европу. Глава МИД также обратилась к американскому лидеру с требованием прекратить вести диалог о статусе острова в соцсетях.
Киев объявил о планах построить защитный купол от дронов
Украина установила новую стратегическую цель — создать единый защитный периметр над своей территорией, который будет упреждать воздушные атаки, в том числе с использованием БПЛА. Пока проект так называемого купола для противодействия беспилотникам только готовят к разработке.
Кир Стармер намерен убедить Трампа отказаться от Гренландии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Дональда Трампа можно дипломатическим путем убедить не реализовывать намерения по захвату Гренландии. Для этого политик предлагает союзникам по НАТО из ЕС разработать план, который подтвердит, что Европа способна защитить Арктику без США.
Разведывательный самолет ВМС США заметили над Черным морем
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для патрулирования водного пространства, был замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи. Борт предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.