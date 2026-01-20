Ричмонд
Трамп подтвердил, что направил Путину приглашение войти в «Совет мира»

Дональд Трамп подтвердил, что направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение войти в состав «Совета мира» по вопросу сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение войти в состав «Совета мира» по вопросу сектора Газа, передает агентство Reuters.

«Он был приглашен», — сказал глава США во время общения с журналистами.

Напомним, накануне пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира» по ситуации в Газе.

Также сообщалось, что глава Белого дома пригласил войти в состав «совета мира» президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

