Трамп подтвердил, что направил Путину приглашение войти в «Совет мира»

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение войти в состав «Совета мира» по вопросу сектора Газа, передает агентство Reuters.
«Он был приглашен», — сказал глава США во время общения с журналистами.
Напомним, накануне пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира» по ситуации в Газе.
Также сообщалось, что глава Белого дома пригласил войти в состав «совета мира» президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
