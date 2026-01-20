Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: ЕС продемонстрировал слабость, отправив военных в Гренландию

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион заявил, что Европа дала президенту США повод усилить угрозы введения пошлин.

Источник: Аргументы и факты

Отправка странами Евросоюза военных в Гренландию продемонстрировала их слабость, заявил обозреватель информационного агентства Bloomberg Марк Чемпион.

«На самом деле эти несколько десятков солдат, отправленных в Нуук, чтобы продемонстрировать решимость и готовность помочь защитить Арктику, лишь подчеркнули слабость Европы и дали Трампу повод усилить свои угрозы введения пошлин», — говорится в публикации.

Журналист также отметил, что Европа изо всех сил пыталась управлять Трампом, угождая и льстя ему, но эта попытка провалилась.

«Она лишь подтвердила убеждение главы Соединенных Штатов в слабости ближайших союзников Америки, побуждая его оказывать на них еще большее давление, потому что он чувствует, что может это сделать», — выразил мнение Чемпион.

В четверг, 22 января, состоится внеочередной саммит Евросоюза, вызванный обострением обстановки вокруг Гренландии. Лидеры европейских государств планируют рассмотреть возможные ответные меры на заявления Трампа о возможном введении пошлин в отношении стран-членов ЕС, направивших свои вооруженные силы на остров.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше