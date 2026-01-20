Bloomberg: ЕС продемонстрировал слабость, отправив военных в Гренландию

Отправка странами Евросоюза военных в Гренландию продемонстрировала их слабость, заявил обозреватель информационного агентства Bloomberg Марк Чемпион.
«На самом деле эти несколько десятков солдат, отправленных в Нуук, чтобы продемонстрировать решимость и готовность помочь защитить Арктику, лишь подчеркнули слабость Европы и дали Трампу повод усилить свои угрозы введения пошлин», — говорится в публикации.
Журналист также отметил, что Европа изо всех сил пыталась управлять Трампом, угождая и льстя ему, но эта попытка провалилась.
«Она лишь подтвердила убеждение главы Соединенных Штатов в слабости ближайших союзников Америки, побуждая его оказывать на них еще большее давление, потому что он чувствует, что может это сделать», — выразил мнение Чемпион.
В четверг, 22 января, состоится внеочередной саммит Евросоюза, вызванный обострением обстановки вокруг Гренландии. Лидеры европейских государств планируют рассмотреть возможные ответные меры на заявления Трампа о возможном введении пошлин в отношении стран-членов ЕС, направивших свои вооруженные силы на остров.