Insider UA заявил о первом ударе новой российской ракетой «Искандер-И» по Украине

По сведениям источника, целью нового боеприпаса стала Винницкая область. Дальность полёта ракеты «Искандер-И», как отмечается, составляет до 1000 километров. Официальной информации, впрочем, по применению нового оружия нет.
Ранее Life.ru сообщал, что этой ночью в разных районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В военной администрации рассказали, что на месте прилётов в Днепровском районе было зафиксировано возгорание.
