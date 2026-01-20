Ричмонд
Insider UA заявил о первом ударе новой российской ракетой «Искандер-И» по Украине

Российские Вооружённые силы впервые применили по территории Украины новую баллистическую ракету «Искандер-И», утверждает украинский телеграм-канал Insider UA.

Источник: Life.ru

По сведениям источника, целью нового боеприпаса стала Винницкая область. Дальность полёта ракеты «Искандер-И», как отмечается, составляет до 1000 километров. Официальной информации, впрочем, по применению нового оружия нет.

Ранее Life.ru сообщал, что этой ночью в разных районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В военной администрации рассказали, что на месте прилётов в Днепровском районе было зафиксировано возгорание.

