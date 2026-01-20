Sohu: в Европе изменили риторику после применения Россией «Орешника»

Риторика ряда европейских стран в отношении России изменилась после применения российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщает китайское издание Sohu.
По данным издания, несколько дней назад Россия во второй раз применила ракету «Орешник», нанеся удар по авиаремонтному заводу во Львовской области. Китайские аналитики отмечают, что выбранная цель связана с обслуживанием западной авиационной техники и расположена вблизи границы с Польшей.
В публикации говорится, что произошедшее вызвало реакцию в европейских столицах. В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заявили о необходимости возобновления диалога с Москвой. Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной, с которой следует выстраивать сбалансированные отношения, что отличается от его прежних заявлений о необходимости усиления давления на Москву.
Авторы Sohu также указывают на технические характеристики ракеты «Орешник», заявляя, что ее дальность позволяет поражать цели на значительном расстоянии, включая территорию Европы. По их мнению, это стало одним из факторов, повлиявших на изменение тональности заявлений европейских лидеров.
Как считают китайские журналисты, в ЕС после произошедшего стали осторожнее подходить к вопросам дальнейшего противостояния с Россией и все чаще говорить о переговорах.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам необходимо иметь вооружения, сопоставимые с российским ракетным комплексом «Орешник». Выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, он отметил, что Франция находится в зоне досягаемости подобных систем и должна учитывать это в своей оборонной политике.