Sohu: в Европе изменили риторику после применения Россией «Орешника»

В публикации говорится, что произошедшее вызвало реакцию в европейских столицах. В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заявили о необходимости возобновления диалога с Москвой. Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной, с которой следует выстраивать сбалансированные отношения, что отличается от его прежних заявлений о необходимости усиления давления на Москву.