Европейские чиновники обеспокоены по поводу возможного отказа президента США Дональда Трампа от поддержки Украины для оказания давления на европейские страны в вопросе Гренландии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информацию дипломатов.
В статье говорится, что с момента усиления угроз Трампа в отношении Гренландии за последние несколько недель практически не было достигнуто прогресса в согласовании роли США в обеспечении безопасности Украины.
При этом сам президент обвиняет Киев в том, что тот мешает его усилиям по прекращению конфликта.
Ранее британская газета The Telegraph писала, что лидеры европейских стран готовы смириться с действиями президента США Дональда Трампа и согласиться на передачу Гренландии в обмен на свою безопасность и продолжение поддержки киевского режима.