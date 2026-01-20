Ричмонд
WSJ: Трамп может отказаться от поддержки Украины для давления на Европу

Европейские обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины, чтобы оказать давление на европейские страны по поводу Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Европейские чиновники обеспокоены по поводу возможного отказа президента США Дональда Трампа от поддержки Украины для оказания давления на европейские страны в вопросе Гренландии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информацию дипломатов.

В статье говорится, что с момента усиления угроз Трампа в отношении Гренландии за последние несколько недель практически не было достигнуто прогресса в согласовании роли США в обеспечении безопасности Украины.

При этом сам президент обвиняет Киев в том, что тот мешает его усилиям по прекращению конфликта.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что лидеры европейских стран готовы смириться с действиями президента США Дональда Трампа и согласиться на передачу Гренландии в обмен на свою безопасность и продолжение поддержки киевского режима.

