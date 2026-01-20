Ричмонд
В дозоре — «‎умные» дроны-убийцы: ВСУ приказано создать вдоль фронта «‎киллзону» в 50 км

У ВСУ существует концепция создания вдоль всей линии боевого соприкосновения 50-километровой зоны, в которой планируется активное уничтожение целей с помощью беспилотников. Об этом военный эксперт Юрий Кнутов сообщил «Газете.Ru».

«В планах Украины создать киллзону глубиной до 50 километров, то есть от линии боевого соприкосновения в сторону российских войск. Но это ещё только планы, и когда они будут реализованы, этот вопрос открыт», — отметил эксперт.

Кнутов пояснил, что речь идёт о зоне, где планируется поражать все движущиеся цели. Ключевым инструментом для этого должны стать различные типы БПЛА, в том числе с ИИ, используемые специализированными подразделениями ВСУ. Не последняя роль в плане отведена «‎элитному» батальону «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадяра»).

«Поэтому мы сейчас ведём активнейшую охоту за украинскими дроноводами. Если посмотреть сводки Минобороны, каждый день мы несколько расчётов выводим из строя», — заявил Кнутов, отметив, что главной целью создания «киллзоны» является заморозка фронта.

Эксперт также отметил, что российские войска наносят удары по объектам, связанным с производством и сборкой украинских БПЛА, чтобы снизить их потенциал. Концепция «зоны поражения» отличается от создаваемой российской армией «зоны безопасности» в Харьковской области. Последняя, по его словам, подразумевает постоянное присутствие и контроль на земле, тогда как украинская концепция делает ставку в первую очередь на автономные действия дронов, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ пострадала школа «Скифия» в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Удар был нанесён в тот момент, когда в здании находились 15 детей и 10 педагогов. К счастью, в результате этого инцидента никто из находившихся в школе не пострадал.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

