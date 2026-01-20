В дозоре — «‎умные» дроны-убийцы: ВСУ приказано создать вдоль фронта «‎киллзону» в 50 км

«В планах Украины создать киллзону глубиной до 50 километров, то есть от линии боевого соприкосновения в сторону российских войск. Но это ещё только планы, и когда они будут реализованы, этот вопрос открыт», — отметил эксперт.
Кнутов пояснил, что речь идёт о зоне, где планируется поражать все движущиеся цели. Ключевым инструментом для этого должны стать различные типы БПЛА, в том числе с ИИ, используемые специализированными подразделениями ВСУ. Не последняя роль в плане отведена «элитному» батальону «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадяра»).
«Поэтому мы сейчас ведём активнейшую охоту за украинскими дроноводами. Если посмотреть сводки Минобороны, каждый день мы несколько расчётов выводим из строя», — заявил Кнутов, отметив, что главной целью создания «киллзоны» является заморозка фронта.
Эксперт также отметил, что российские войска наносят удары по объектам, связанным с производством и сборкой украинских БПЛА, чтобы снизить их потенциал. Концепция «зоны поражения» отличается от создаваемой российской армией «зоны безопасности» в Харьковской области. Последняя, по его словам, подразумевает постоянное присутствие и контроль на земле, тогда как украинская концепция делает ставку в первую очередь на автономные действия дронов, в том числе с элементами искусственного интеллекта.
