Трамп: 200% пошлины на вино заставят Макрона войти в Совет мира по Газе.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон все же согласился принять его приглашение в «Совет мира» по управлению сектором Газа.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на близкие к французскому лидеру источники сообщало, что Париж собирается отклонить приглашение главы Белого дома присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.
«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к Совету мира», — приводит Reuters слова американского лидера.
Напомним, в пятницу, 16 января, Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению сектором Газа. Он не стал разглашать состав, однако отметил, что совет уже сформирован. Глава Белого дома также отметил, что гордится созданием такого совета.