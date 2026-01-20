Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его государство является единственной державой, которая может гарантировать мир во всех точках мира.
«Мы единственная сила в мире, которая способна гарантировать мир во всем мире», — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что его метод «мира через силу» во внешней политике весьма прост для исполнения, и пообещал обсудить вопрос принадлежности Гренландии в генассамблее НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.