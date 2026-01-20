Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир

Трамп заявил, что только США могут гарантировать глобальный мир силовым путем.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его государство является единственной державой, которая может гарантировать мир во всех точках мира.

«Мы единственная сила в мире, которая способна гарантировать мир во всем мире», — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что его метод «мира через силу» во внешней политике весьма прост для исполнения, и пообещал обсудить вопрос принадлежности Гренландии в генассамблее НАТО.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше