«Он никому не нужен»: Трамп прокомментировал отказ Макрона от участия в «Совете мира» по Газе

Трамп: Макрон никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщения об отказе французского лидера участвовать в его инициативе по урегулированию ближневосточного конфликта. Комментируя информацию о нежелании президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к «Совету мира» по Газе, Трамп заявил, что тот «никому не нужен».

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, сообщило, что Париж отклонит приглашение Трампа. Американский президент, отвечая на вопрос об этом, заметил: «Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис».

Позднее, однако, Трамп выразил сомнения в достоверности информации, предположив, что Макрон мог и не говорить этого.

На днях президент США Дональд Трамп начал приглашать лидеров других государств войти в его «Совет мира». Хозяин Белого дома подчеркивал, что в «Совет мира» по Газе войдут только влиятельные страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение.

