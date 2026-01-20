«Он никому не нужен»: Трамп прокомментировал отказ Макрона от участия в «Совете мира» по Газе

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, сообщило, что Париж отклонит приглашение Трампа. Американский президент, отвечая на вопрос об этом, заметил: «Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис».