Politico: Трамп не запланировал личную встречу с Зеленским в Давосе

При этом Трамп планирует принять участие в заседании так называемой «коалиции желающих», где будет обсуждаться вопрос гарантий безопасности для Украины. Источники издания уточняют, что формат мероприятия не предусматривает отдельной личной встречи с украинским президентом.
Собеседники Politico отмечают, что Зеленский заинтересован именно в прямом контакте с Трампом и активно ищет такую возможность. По словам одного из экспертов, украинский лидер считает личный диалог с американским президентом стратегически важным: «Зеленский готов встречаться с Трампом при любой возможности, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если американский президент сам с ним не общается, то это будут делать другие».
Программа форума в Давосе под лозунгом «Дух диалога» пройдёт с 19 по 23 января, а участие в нём подтвердил, в частности, президент США Дональд Трамп. Сейчас лидеры Евросоюза планируют обсуждать с ним судьбу Гренландии, а не Украины, как планировалось ранее. Но киевские власти не теряют надежду провести с хозяином Белого дома переговоры о гарантиях безопасности на полях форума. Сам же Трамп хочет на форуме утвердить устав нового Совета мира по Газе.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.