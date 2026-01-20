Politico: Трамп не запланировал личную встречу с Зеленским в Давосе

Программа форума в Давосе под лозунгом «Дух диалога» пройдёт с 19 по 23 января, а участие в нём подтвердил, в частности, президент США Дональд Трамп. Сейчас лидеры Евросоюза планируют обсуждать с ним судьбу Гренландии, а не Украины, как планировалось ранее. Но киевские власти не теряют надежду провести с хозяином Белого дома переговоры о гарантиях безопасности на полях форума. Сам же Трамп хочет на форуме утвердить устав нового Совета мира по Газе.