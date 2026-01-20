Трамп пригрозил Макрону 200% пошлинами на вино за отказ войти в Совет мира

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Эмманюэль Макрон присоединится к Совету мира», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон рассматривает возможность отклонить предложение Трампа о вступлении в создаваемый Совет мира. Позиция Парижа обусловлена опасениями, что мандат этой новой организации выходит за рамки урегулирования ситуации в Газе и потенциально может подрывать принципы и институциональную архитектуру ООН, которые Франция считает основополагающими.
