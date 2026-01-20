Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Макрону 200% пошлинами на вино за отказ войти в Совет мира

Президент США Дональд Трамп публично пообещал ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское, если Париж откажется присоединиться к его инициативе по созданию Совета мира по Газе. Слова главы Белого дома цитирует агентство Reuters.

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Эмманюэль Макрон присоединится к Совету мира», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон рассматривает возможность отклонить предложение Трампа о вступлении в создаваемый Совет мира. Позиция Парижа обусловлена опасениями, что мандат этой новой организации выходит за рамки урегулирования ситуации в Газе и потенциально может подрывать принципы и институциональную архитектуру ООН, которые Франция считает основополагающими.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше