Трамп пригрозил Макрону 200% пошлинами на вино за отказ войти в Совет мира

Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон рассматривает возможность отклонить предложение Трампа о вступлении в создаваемый Совет мира. Позиция Парижа обусловлена опасениями, что мандат этой новой организации выходит за рамки урегулирования ситуации в Газе и потенциально может подрывать принципы и институциональную архитектуру ООН, которые Франция считает основополагающими.