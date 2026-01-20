Ричмонд
Daily Mirror: Трампа освистали на чемпионате по американскому футболу

Президента США показали на экране во время гимна на чемпионате по американскому футболу среди колледжей (CFB), что вызвало неоднозначную реакцию зрителей.

Источник: Аргументы и факты

Президента США Дональда Трампа показали на большом экране во время исполнения национального гимна на чемпионате по американскому футболу среди колледжей (CFB), что вызвало неоднозначную реакцию зрителей, пишет британская газета The Daily Mirror.

Глава Соединенных Штатов посетил матч между командами «Майами Харрикейнс» и «Индиана Хузерс», который состоялся на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида). Как информирует издание, когда президента показали на экране, раздались и свист, и аплодисменты.

К слову, ранее Международную федерацию футбола (FIFA) призвали лишить США права проводить чемпионат мира текущего года из-за их военных действий в Венесуэле.

