Daily Mirror: Трампа освистали на чемпионате по американскому футболу

Глава Соединенных Штатов посетил матч между командами «Майами Харрикейнс» и «Индиана Хузерс», который состоялся на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида). Как информирует издание, когда президента показали на экране, раздались и свист, и аплодисменты.