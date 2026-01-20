Ричмонд
«Я унаследовал бардак»: Трамп оценил первый год своего второго президентского срока

Трамп считает первый год своего второго президентского срока потрясающим.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп считает первый год своего второго президентского срока потрясающим и не думает, что у кого-то из американских лидеров он был настолько успешным.

«Потрясающий … Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха», — оценил Трамп первый год своего второго президентского срока.

По его словам, именно при нем США вышли из провальной ситуации с открытыми границами и самой высокой инфляцией в истории.

«Я унаследовал бардак, и теперь у нас самая успешная страна в мире», — утверждает американский лидер.

Тем временем большинство американцев негативно оценили первый год второго президентского срока Трампа. По данным опроса SSRS, 58% граждан США назвали этот год провальным для главы Белого дома. Лишь 36% респондентов верят в правильность его приоритетов.

Как писал сайт KP.RU, аналитики отмечают уникальный случай в современной политической истории США, когда рейтинги президента одновременно ушли в минус во всех крупных опросах.

