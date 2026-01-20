Названа сумма, которую неизвестные заплатили русской вдове убийцы Кеннеди

Вдова Ли Харви Освальда, уроженка советского города Северодвинск Марина Прусакова вышла замуж за Освальда в 1961 году, и уехала с ним на ПМЖ в США. Сразу после убийства Кеннеди и смерти своего мужа она осталась без средств к существованию. Однако, вскоре на её счета от «неизвестных доноров» поступило 70 000 долларов — очень внушительная сумма в расценках 1963 года. Марина утверждала, что для неё осталось секретом, кто именно анонимно пожертвовал ей такие деньги. Так же, она продала в прессу дневник Ли Харви (он вёл его, находясь в СССР) за $20 000, и фото, где Освальд позирует с винтовкой (из которой был убит Кеннеди) на заднем дворе их дома за $5 000.