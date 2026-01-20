Названа сумма, которую неизвестные заплатили русской вдове убийцы Кеннеди

Как удалось подсчитать aif.ru, вдова Ли Харви Освальда (человека, официально названного убийцей президента США Джона Кеннеди) извлекла финансовую выгоду из гибели как самого Кеннеди, так и своего супруга. Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года, а Ли Харви Освальда через два дня убил владелец ночного клуба Джек Руби (каковой, в свою очередь, в 1967 году скончался — по версии властей, от рака).
Вдова Ли Харви Освальда, уроженка советского города Северодвинск Марина Прусакова вышла замуж за Освальда в 1961 году, и уехала с ним на ПМЖ в США. Сразу после убийства Кеннеди и смерти своего мужа она осталась без средств к существованию. Однако, вскоре на её счета от «неизвестных доноров» поступило 70 000 долларов — очень внушительная сумма в расценках 1963 года. Марина утверждала, что для неё осталось секретом, кто именно анонимно пожертвовал ей такие деньги. Так же, она продала в прессу дневник Ли Харви (он вёл его, находясь в СССР) за $20 000, и фото, где Освальд позирует с винтовкой (из которой был убит Кеннеди) на заднем дворе их дома за $5 000.
Таким образом, всего доходы Марины Освальд составили $95 000 — если учитывать инфляцию с 1963 года, сейчас эта сумма равна примерно 935 000 долларов США.
Однако, государство не разрешило Марине Освальд вернуть в собственность итальянскую винтовку «Каркано» выпуска 1940 года — именно из её ствола были выпущены пули в президента Кеннеди. Она подала в суд, проиграла его, и более не возобновляла попытки.
По предположениям экспертов, сейчас эта винтовка могла бы стоить на аукционе до 20 миллионов долларов США. Сам же Освальд в своё время купил это оружие за $19, 95.