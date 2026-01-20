Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании неожиданно пригрозили войной США из-за Гренландии

В Копенгагене заявили, что возможная попытка США силой взять под контроль Гренландию приведет к прямому военному столкновению.

В Копенгагене заявили, что возможная попытка США силой взять под контроль Гренландию приведет к прямому военному столкновению. С таким предупреждением выступил депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов.

По его словам, если Дональд Трамп отдаст приказ о вводе американских войск на остров, Дания будет вынуждена защищать территорию, даже понимая разницу в военных возможностях.

Ярлов подчеркнул, что подобный сценарий ударит не только по Дании, но и по самим Соединенным Штатам. По его оценке, у захвата Гренландии нет экономического смысла, поскольку США и так имеют доступ к острову. В случае аннексии Вашингтон, по мнению датского политика, получит лишь дополнительные расходы.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности вокруг статуса Гренландии. Ранее Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о силовом варианте, но заявил, что готов ввести тарифы на европейские товары, если договоренности по острову добиться не удастся.

Читайте также: Вдова убитого главы российского района потребовала с чиновников ₽10 млн.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше