В Дании неожиданно пригрозили войной США из-за Гренландии

Ярлов подчеркнул, что подобный сценарий ударит не только по Дании, но и по самим Соединенным Штатам. По его оценке, у захвата Гренландии нет экономического смысла, поскольку США и так имеют доступ к острову. В случае аннексии Вашингтон, по мнению датского политика, получит лишь дополнительные расходы.