Раскрыта причина создания Трампом «Совета мира»

«Трудно не воспринять это как попытку создать в Газе прецедент, который можно будет использовать в других местах, чтобы показать, что Трамп будет диктовать условия на глобальном уровне, и вы либо подчиняетесь, либо не участвуете в этом процессе», — отметил директор программ по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Жюльен Барнс-Дейси.
При этом, по мнению аналитиков, Китай, Россия, Франция и Великобритания, обладающие правом вето в Совете Безопасности ООН, вряд ли захотят заменять этот орган «Советом мира» Трампа.
19 января стало известно о том, что президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в «Совет мира» по сектору Газа. Как уточнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент Москва изучает все детали данного предложения.