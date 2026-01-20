Раскрыта причина создания Трампом «Совета мира»

«Трудно не воспринять это как попытку создать в Газе прецедент, который можно будет использовать в других местах, чтобы показать, что Трамп будет диктовать условия на глобальном уровне, и вы либо подчиняетесь, либо не участвуете в этом процессе», — отметил директор программ по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Жюльен Барнс-Дейси.