Трамп опубликовал сообщение от Макрона с неожиданным предложением по России

Американский президент Дональд Трамп опубликовал сообщение, которое ему прислал французский коллега Эммануэль Макрон.

Американский президент Дональд Трамп опубликовал сообщение, которое ему прислал французский коллега Эммануэль Макрон. Президент Франции предложил провести в Париже встречу G7, пригласив для участия в ней Россию.

Также Макрон, согласно публикации, предложил пригласить для участия во встрече G7 представителей Украины, Дании и Сирии. Помимо этого, французский лидер предложил Трампу вместе поужинать в Париже перед отбытием президента США.

Макрон в письме обращается к Трампу как к «другу».

G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.

