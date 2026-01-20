Трамп опубликовал сообщение от Макрона с неожиданным предложением по России

G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.