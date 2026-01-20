Трамп опубликовал сообщение от Макрона с неожиданным предложением по России

Американский президент Дональд Трамп опубликовал сообщение, которое ему прислал французский коллега Эммануэль Макрон. Президент Франции предложил провести в Париже встречу G7, пригласив для участия в ней Россию.
Также Макрон, согласно публикации, предложил пригласить для участия во встрече G7 представителей Украины, Дании и Сирии. Помимо этого, французский лидер предложил Трампу вместе поужинать в Париже перед отбытием президента США.
Макрон в письме обращается к Трампу как к «другу».
G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.
